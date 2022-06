La police israélienne arrête 30 suspects issus pour la plupart crime organisé arabe

Des policiers israéliens et des gardes-frontières ont mené une vaste opération à Jaffa, Lod, Ramla, Haïfa, Kfar Qassem, Kiryat Bialik, Kiryat Motzkin, Tel Sheva, Barta’a et Sajur, afin d’arrêter 30 suspects qui vendaient illégalement des armes et qui sont pour la plupart des personnes influentes du crime organisé arabe.

Cette opération s’est déroulée dans le cadre d’une enquête de la police de district de Tel-Aviv. Pendant des mois, la police a utilisé les services d’un agent infiltré qui fut, dans le passé, un ancien membre du crime organisé arabe. Il était spécialisé dans la confection d’engins explosifs et dans le trafic d’armes et a fait plusieurs années de prison.

Au cours de sa mission, cet agent infiltré a permis l’arrestation d’un policier palestinien qui cherchait à lui vendre des armes pour « tuer des juifs ».

Kobi Shabtai, le chef de la police israélienne, a réagi à l’affaire en affirmant « qu’après plus d’un an d’efforts, durant lequel nous n’avons épargné aucun moyen ni aucune ressource, nous venons de porter un coup sévère aux organisations criminelles au sein de la société arabe« .

Les suspects sont présentés aujourd’hui en comparution immédiate devant le tribunal de première instance de Tel-Aviv.

Eliran COHEN