Israël en guerre : 100 palestiniens se rendent en Indonésie pour travailler, dans le cadre du projet pilote israélien d’émigration des gazaouis

Selon les informations de la chaîne de télévision israélienne N12, 100 palestiniens de Gaza se sont envolés hier pour l’Indonésie pour trouver un emploi dans le secteur de la construction dans le cadre d’un programme pilote de migration volontaire, mise en place par Israël.

Ce projet d’émigration israélien intervient après que le cabinet de sécurité israélien a approuvé samedi soir la proposition du ministre israélien de La Défense d’établir une nouvelle direction au sein du ministère afin de faciliter l’émigration volontaire des résidents de la bande de Gaza.

Cette initiative est supervisée par le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), dirigé par le général israélien de Tsahal, Ghassan Alian. Si ce projet pilote a du succès , la responsabilité du programme sera redéscédée à la Direction israélienne des migrations, établie par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.

N12 précise également que l’objectif du projet pilote est de démontrer la faisabilité de la migration volontaire et d’encourager des milliers d’habitants de Gaza à occuper des emplois dans la construction en Indonésie. Bien que le droit international permette à ceux qui quittent Gaza pour travailler de rentrer, l’objectif plus large est de faciliter la migration à long terme, sous réserve de la coopération de l’Indonésie.

Par ailleurs, ce programme a nécessité des discussions délicates avec le gouvernement indonésien, étant donné l’absence de liens diplomatiques officiels entre Israël et l’Indonésie.

Si le projet pilote s’avère efficace, la Direction des migrations prendra les devants dans les efforts futurs visant à relocaliser les Gazans à l’étranger et à leur garantir des possibilités d’emploi. Toujours selon N12, Israel Katz devrait nommer un directeur pour la Direction des migrations dans les prochains jours.

La chaîne de télévision israélienne a aussi révélé qu’il il y a eu une forte augmentation du nombre de gazaouis qui émigrent volontairement : depuis le début du mois, 1 000 résidents ont quitté l’enclave palestinienne , et 600 autres devraient partir cette semaine. Depuis le début de la guerre, un total de 35 000 habitants de Gaza ont définitivement quitté le territoire gazaoui.

Ceux qui sont partis jusqu’à présent comprennent les personnes ayant besoin de soins médicaux et leurs familles, les personnes ayant deux nationalités et les titulaires de permis de séjour de pays tiers.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités