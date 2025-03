Ce qui s’est passé ce Shabbat à Orléans est sans conteste un acte intolérable en France. Les Juifs de France sont de plus en plus ciblés par des attaques et des agressions antisémites, notamment de la part de l’extrême gauche, avec des figures comme Jean-Luc Mélenchon et ses partisans à la tête de ce mouvement.

Ce soir, je suis fier qu’une marche ait été organisée pour soutenir le rabbin agressé par un jeune homme marocain, qui l’a insulté et frappé devant son fils de 9 ans. C’est une honte de vivre dans un tel monde. Heureusement, le jeune rabbin a su répondre à cette agression avec dignité.

Cependant, je ressens une profonde déception envers nos responsables communautaires, qui n’ont pas su se manifester ou très peu, et qui n’ont pas eu le courage de se rendre à Orléans, à une heure de Paris. À part Benjamin Allouche, représentant du CRIF, qui a tenu à être présent, où sont les autres ?

Où sont ces figures emblématiques de nos institutions, qui n’ont que des titres de présidents ? Monsieur Haïm Korsia, je n’ose même plus vous considérer comme le Grand Rabbin de France, tant vous nous faites honte, ainsi qu’à toute la communauté juive de France. Et que dire de votre acolyte Élie Korshia, Président du Consistoire Central, qui était également absent lors de cette marche ? Comment pouvons-nous espérer que les autres communautés nous respectent si nos responsables ne se montrent pas lors de mobilisations contre les agressions antisémites ? Il semble que l’attaque d’un rabbin de province ne soit pas assez « VIP » pour vous. Vous préférez les soirées mondaines, les galas et les dîners du CRIF, où vous êtes assurés d’être vus, plutôt qu’une mobilisation dans une ville de province après une telle agression.

Honte à vous, Monsieur Haïm Korsia. Honte à vous, Monsieur Élie Korshia. Soyez des hommes et envisagez de remettre vos mandats afin de laisser la place à de véritables leaders à la tête de nos institutions.

Il est temps de reconnaître que vous n’êtes pas à la hauteur de vos responsabilités. Un sondage va être lancé auprès des Juifs de France pour savoir s’ils vous soutiennent ou non, et pour demander si la communauté juive de France appelle à vos démissions.

Alain SAYADA Israel Actualités