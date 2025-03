Israël en guerre : Tsahal confirme que le journaliste d’Al Jazeera éliminé à Gaza était bien un terroriste du Hamas

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui, dans un communiqué, que le journaliste d’Al Jazeera, Hossam Shabat, qui a été éliminé hier par les forces israéliennes, était bien un terroriste du Hamas.

Tsahal souligne qu’Hossam Shabat était un tireur d’élite du bataillon Beit Hanoun du groupe terroriste palestinien et qu’il était également en même temps employé comme journaliste à Al Jazeera.

Par ailleurs, l’armée israélienne a aussi informé qu’en octobre 2024, l’armée israélienne et le Shin Bet ont révélé l’affiliation claire d’Hossam Shabat à l’aile militaire de l’organisation terroriste Hamas, notamment en révélant des documents internes du Hamas prouvant qu’il avait participé à une formation militaire pour le bataillon Beit Hanoun du Hamas en 2019.

« Pendant la guerre, Hossam a perpétré des attentats et participé à des activités terroristes contre les forces de Tsahal et des citoyens de l’État d’Israël. Ceci constitue une preuve supplémentaire de l’implication des terroristes du Hamas dans la chaîne de télévision Al-Jazeera« , a ajouté l’armée israélienne.

Cette rectification de Tsahal intervient après que l’élimination de ce journaliste palestinien déguisé en terroriste a suscité une vague d’indignation, notamment du Comité pour la protection des journalistes (CPJ)qui a dénoncé l’élimination d’Hossam Shabat et d’un autre journaliste par Israël lors de frappes aériennes, déclarant être « consterné ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités