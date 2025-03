Israël en guerre : l’Égypte hausse le ton contre le Hamas pour qu’il accepte la nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza

Selon des informations rapportées par Israel Hayom, des discussions houleuses ont eu lieu entre les médiateurs égyptiens et les représentants du Hamas lors des négociations sur la poursuite de l’accord de cessez-le-feu à Gaza qui ont eu lieu ces derniers jours.

Les discussions ont été menées du côté égyptien par le chef des services des renseignements égyptiens, Hassan Rashad, qui a rencontré au Caire une délégation de hauts responsables du Hamas. Au cours de cette réunion, les représentants du Hamas ont annoncé leur rejet de la proposition égyptienne de cessez-le-feu exigeant des amendements et des garanties pour un retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Le journal israélien, qui se base sur deux sources proches des négociations, a indiqué que ces discussions ont été tendues et Hassan Rashad a prévenu que le Hamas aurait de ses nouvelles. Les conversations ultérieures qui ont eu lieu samedi et dimanche, ont pris un ton encore plus menaçant. Les hauts responsables du Hamas, dont la plupart sont basés à Doha, ont reçu de sévères avertissements de la part des médiateurs égyptiens.

Parmi les menaces véhiculées, les médiateurs ont affirmé que si le Hamas persistait à rejeter l’offre de médiation égyptienne, le point de passage de Rafah serait fermé. Cela bloquerait de fait la seule voie de sortie pour les palestiniens blessés et malades de Gaza et fermerait le seul passage pour les personnes quittant la bande de Gaza.

L’Égypte a également menacé d’emprisonner puis d’expulser les terroristes du Hamas résidant au Caire, qui ont été libérés lors des accords de cessez-le-feu à Gaza. Plusieurs centaines d’entre eux, considérés comme les plus dangereux, sont actuellement hébergés dans des hôtels du Caire en attendant leur réinstallation dans des pays tiers. Ce processus est au point mort faute de pays d’accueil disposés à les accueillir.

En outre, les médiateurs égyptiens ont aussi déclaré qu’en cas de refus du Hamas de l’accord de la proposition de cessez-le-feu, l’Égypte retirerait complètement son soutien à Gaza, y compris son initiative de reconstruction de la bande de Gaza.

Ces révélations interviennent après les informations relayées hier par Reuters et l’Associated Press qui ont informé que les États-Unis et le Hamas ont accepté la nouvelle proposition égyptienne de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Un haut responsable du Hamas a déclaré à l’Associated Press que « le groupe terroriste palestinien « a réagi positivement à la nouvelle proposition de l’Égypte concernant Gaza« .

Selon les termes du plan égyptien dévoilé par l’Associated Press, le Hamas libérerait cinq otages vivants – dont le soldat américano-israélien Edan Alexander – en échange d’une trêve de plusieurs semaines dans la bande de Gaza, de l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne et de la libération de centaines de terroristes palestiniens par Israël.

Les informations concernant les négociations pour le cessez-le-feu à Gaza interviennent aussi dans le cadre de l’opération « Force et Épée » lancée la semaine dernière par les forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Cette opération a depuis permis l’élimination de nombreux hauts responsables du Hamas et la destruction de centaines de cibles du groupe terroriste palestinien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités