Israël en guerre : le nouvel ambassadeur israélien aux États-Unis affirme qu’un accord de paix entre Israël et l’Arabie saoudite « est sur le point d’aboutir »

Dans un entretien accordé au Jerusalem Post, le nouvel ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a déclaré qu’Israël est « plus proche que jamais » de la normalisation avec l’Arabie saoudite.

Yechiel Leiter a décrit la normalisation avec l’Arabie saoudite comme faisant partie d’un réalignement stratégique plus large au Moyen-Orient après la dégradation du Hamas, du Hezbollah et d’autres mandataires terroristes iraniens.

« Nous sommes plus proches de l’Arabie saoudite parce que nous avons dégradé le Hamas. La chute d’Assad et l’affaiblissement de l’influence de l’Iran nous ont amenés à un moment d’opportunité. Il y a peu de pays au monde, hormis Israël, qui souhaite plus que l’Arabie saoudite voir le Hamas dégradé. Partout où les Frères musulmans sont compromis, la modération peut surgir. Nous l’avons vu en Égypte, au Soudan et en Turquie. L’Arabie saoudite reconnaît que vaincre ces éléments est crucial pour sa propre modernisation.« , a indiqué l’ambassadeur israélien aux États-Unis.

Yechiel Leiter a souligné l’importance historique d’un éventuel accord avec l’Arabie saoudite, soulignant le chemin parcouru par Israël depuis l’époque de l’isolement de l’État hébreu dans la région.

« Il y a trente ans, même discuter d’un tel accord aurait été impensable. Aujourd’hui, grâce aux accords d’Abraham et à l’évolution de la dynamique, nous sommes sur le point de réaliser une avancée majeure », a affirmé l’ambassadeur israélien.

Il a également lié les négociations de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël à l’objectif plus large de remodeler la situation au Moyen-Orient.

« La normalisation ne se résume pas à des accords commerciaux ou à des subtilités diplomatiques. Il s’agit de créer un nouveau cadre pour la stabilité régionale, un cadre qui rejette l’extrémisme et favorise la coopération », a expliqué Yechiel Leiter.

L’ambassadeur israélien aux Etats-Unis a également souligné que l’un des principaux obstacles à surmonter dans les négociations est la perception de la question palestinienne, étant donné que « les saoudiens veulent s’assurer que leur opinion publique perçoive des avantages tangibles pour les palestiniens dans tout accord. C’est un exercice d’équilibre délicat, mais qui peut être géré grâce à des négociations pragmatiques et via un soutien international ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 90 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités