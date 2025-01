Antisémitisme : selon un sondage, la moitié des juifs britanniques envisagent de quitter le Royaume-Uni en raison de l’antisémitisme

Selon un sondage réalisé par l’Institute for Jewish Policy Research en juin 2024 pour le compte de l’ONG Campaign Against Antisemitism (CAA), et publié hier, 50 % des juifs britanniques envisagent de quitter le Royaume-Uni en raison de l’antisémitisme. 67 % des adultes de 18 à 24 ans et 63 % des adultes de 25 à 49 ans partagent également cette volonté.

76 % des personnes interrogées ont justifié leur volonté de quitter le pays en raison de la montée de l’antisémitisme au Royaume-Uni depuis les évènements du 7 octobre 2023, tandis que 39% ont cité, pour leur part, les préjugés envers les Juifs dans la société et 38 % ont cité eux l’antisémitisme au sein des partis politiques.

L’enquête de l’Institute for Jewish Policy Research révèle aussi que plus de la moitié des Juifs britanniques tentent de dissimuler des signes liés au judaïsme lorsqu’ils sortent en public, par exemple en cachant un collier avec l’étoile de David ou une kippa : 58 % des participants ont dissimulé des signes d’identité juive, tandis que 22 % ne l’ont pas fait.

Par ailleurs, le sondage démontre que les juifs britanniques sont plus préoccupés par l’extrémisme islamiste que par le radicalisme d’autres groupes idéologiques : 76% d’entre eux perçoivent l’islamisme comme une menace très sérieuse pour les juifs britanniques, tandis que 19 % voient l’islamisme comme une menace modérément sérieuse.

En outre, les juifs britanniques sondés ont identifié différents niveaux d’antisémitisme parmi les différents partis politiques, considérant la droite britannique plus favorablement que la gauche. Les partis politiques les plus identifiés par les sondés comme trop tolérants à l’antisémitisme parmi les politiciens, les membres et les sympathisants sont le Parti vert avec 72 %, le Parti travailliste avec 71 %, suivis du Parti national écossais et du Sinn Fein avec respectivement 52 % et 42 %.

Les partis considérés comme les moins tolérants à l’égard de l’antisémitisme dans leurs rangs sont le Parti réformiste avec 19 %, le Parti unioniste démocrate avec 21 %, suivi du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni et du Parti conservateur avec 22 %.

Ce sondage réalisé en juin 2024 par l’Institute for Jewish Policy Research, fait suite à une enquête publiée en novembre par la CAA, qui a également révélé que près de la moitié des juifs britanniques envisageaient de quitter le Royaume-Uni depuis le 7 octobre en raison de la montée de l’antisémitisme. Près de 70 % d’entre eux ont déclaré avoir caché leur identité juive.

Eliran COHEN pour Israel Actualités