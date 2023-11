Israël en guerre : Anthony Blinken affirme qu’Israël ne doit pas « réoccuper » Gaza après la guerre

Le secrétaire américain à la Défense, Anthony Blinken, a déclaré aujourd’hui, à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Tokyo, qu’Israël ne doit pas « réoccuper » le territoire de Gaza à la fin de la guerre.

Cette affirmation d’Anthony Blinken fait suite aux propos tenus lundi par Benjamin Netanyahu, qui avait annoncé qu’Israël devrait assumer, après la fin de la guerre avec le Hamas, la « responsabilité générale de la sécurité » dans la bande de Gaza « pour une durée indéterminée ».

Cette annonce du premier ministre israélien avait déjà suscité hier des réactions négatives de l’establishment américain. Hier soir, Ron Dermer, le ministre israélien des Affaires stratégiques, a d’ailleurs tenu à préciser dans une interview à la chaine américaine MSNBC, « qu’Israël ne réoccupera pas la bande de Gaza ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités