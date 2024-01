Israël en guerre : Anthony Blinken estime que la création d’un État palestinien est le meilleur moyen pour Israël d’isoler l’Iran et ses mandataires terroristes

S’exprimant devant des journalistes au Caire après avoir rencontré le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi, le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a affirmé qu’offrir une voie vers un État palestinien est le meilleur moyen pour Israël de stabiliser la région dans son ensemble et d’isoler l’Iran et ses mandataires terroristes.

Anthony Blinken a expliqué que la région était confrontée à deux voies, dont la première verrait « l’intégration d’Israël, avec des garanties de sécurité et des engagements de la part des pays de la région ainsi que des États-Unis, et une intégration palestinienne, via la création d’un État« .

« L’autre voie est de continuer à voir le terrorisme, le nihilisme, la destruction par le Hamas, par les Houthis, par le Hezbollah, tous soutenus par l’Iran« , a ajouté le secrétaire d’État américain.

Anthony Blinken a conclu que la première voie est « la meilleure façon d’isoler, de marginaliser l’Iran et les mandataires qui causent tant de problèmes — pour nous et pour presque tout le monde dans la région« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités