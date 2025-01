Israël en guerre : Benjamin Netanyahu a informé les familles des otages qu’un accord de cessez-le-feu à Gaza pourrait être signé « dans les prochaines heures »

Les familles des otages ont été informées aujourd’hui qu’un accord pourrait potentiellement être signé « dans quelques heures », lors d’une réunion avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Selon les familles, l’accord en cours comprendra trois phases, mais les accords actuels ne concernent que la première étape, qui permettra la libération de seulement 33 otages israéliens.

Les familles des otages réclament la poursuite immédiate de l’accord de cessez-le-feu entre toutes les étapes. Benjamin Netanyahu a affirmé être d’accord avec les familles, affirmant qu’il n’y avait « pas de pause humanitaire » et s’est engagé à rapatrier tous les otages. Les familles ont toutefois souligné que « les mots ne suffisent pas ».

Les familles exhortent également les décideurs israéliens à éviter les considérations politiques et mettent en garde contre le risque de rater l’occasion actuelle de parvenir à un accord global.

Durant la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, 33 otages « humanitaires » (femmes, enfants, soldates, personnes âgées et malades) seront libérés. Ces libérations se feront via un échange : 50 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes (dont 30 condamnés à perpétuité) pour chaque soldate de Tsahal et 30 terroristes palestiniens pour chaque otage civil. Au total, Israël libérera 1000 terroristes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus.

Également, durant cette phase, l’armée israélienne commencera à retirer ses troupes des zones peuplées de Gaza et autoriserait les civils gazaouis déplacés du sud à retourner au nord, mais seulement à pied par la route côtière. Les voitures, les charrettes tirées par des animaux et les camions seraient autorisés à traverser un passage adjacent à la route Salah al-Din, surveillé par une machine à rayons X exploitée par une équipe de sécurité technique qatarie-égyptienne.

L’accord prévoit aussi que les forces israéliennes resteront dans le corridor de Philadelphie et maintiendront une zone tampon de 800 mètres le long des frontières est et nord pendant la première phase, qui durera 42 jours.

Les négociations pour les deuxièmes et troisièmes phases de l’accord débuteraient le 16e jour du cessez-le-feu et devraient se concentrer sur la libération des soldats de Tsahal et hommes en âge de combattre, la restitution des corps des otages décédés ainsi que sur la future gouvernance de la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités