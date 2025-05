Israël en guerre : Benjamin Netanyahu pourrait renvoyer la délégation israélienne de Doha qui est chargée de trouver un accord de cessez-le-feu à Gaza, en raison du blocage des négociations

Israël en guerre : Benjamin Netanyahu pourrait renvoyer la délégation israélienne chargée de trouver un accord de cessez-le-feu à Doha, en raison du blocage des négociations

Selon les informations du Jerusalem Post, qui se base sur les dires de sources, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu envisage de rappeler la délégation israélienne de Doha dès aujourd’hui si aucun progrès n’est réalisé dans les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza.

Le journal israélien précise qu’une équipe de travail de niveau inférieur resterait dans la capitale qatarie pour poursuivre les négociations indirectes avec le Hamas.

Hier soir, Benjamin Netanyahu avait accepté de prolonger d’un jour le séjour de la délégation à Doha afin de donner plus de temps aux négociations.

Cette information du Jerusalem Post intervient après que le premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed Al-Thani, a déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse que les pourparlers qui se sont tenus au cours des dernières semaines, sont dans une impasse en raison de « divergences importantes entre les parties », accusant Israël d’être responsable de l’échec des négociations.

Par ailleurs, une source de premier plan du Hamas a déclaré au média arabe Al-Araby Al-Jadeed que la délégation israélienne présente à Doha n’a mené aucune négociation avec les médiateurs qataris et égyptiens depuis samedi.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités