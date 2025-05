Jerusalem 18h55

On nous parle encore de la reconnaissance de l’État palestinien comme si c’était une révolution. Soyons sérieux.

147 pays SUR 193 reconnaissent déjà cet « État fantoche administré par des tartuffe». Et alors ? Est-ce que ça a changé quoi que ce soit sur le terrain ? Non. Gaza est toujours dirigée par une organisation terroriste, les tirs de roquettes continuent, les civils israéliens vivent toujours sous menace. Et pendant ce temps-là, certains pays veulent faire croire qu’une reconnaissance symbolique apportera la paix. C’est une illusion.

Même les pays arabes ne veulent plus se mêler de cette affaire. L’Égypte ? Elle a clairement refusé d’administrer Gaza. Pourquoi ? Parce qu’ils savent que le Hamas est un poison, une menace pour toute la région, pas seulement pour Israël.

Soyons clairs : le problème n’est pas la reconnaissance diplomatique, mais l’absence totale de volonté de construire un avenir de paix. Le Hamas ne veut pas d’un État à côté d’Israël. Il veut la disparition d’Israël, point final.

Alors oui, qu’ils le reconnaissent ou non, cela ne changera rien. Tant que l’idéologie de haine dominera à Gaza, Israël devra se défendre. Reconnue ou pas, la « Palestine » restera une entité sans projet de paix, sans avenir, manipulée par ceux qui préfèrent la guerre aux compromis.

Et nous, on en a assez de cette mascarade.

Am Israel Hai

Alain SAYADA