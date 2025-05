Israël en guerre : le Royaume-Uni décide de suspendre les négociations de libre-échange avec Israël en raison de la nouvelle offensive de Tsahal à Gaza

Le Royaume-Uni a annoncé mardi la suspension des négociations de libre-échange avec Israël, suite au lancement de l’opération « Chars de Gédéon » lancé ces derniers jours par Tsahal dans la bande de Gaza.

Le gouvernement britannique a aussi convoqué l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, Tzipi Hotovely, pour exprimer ses préoccupations concernant l’expansion des opérations militaires israéliennes dans l’enclave palestinienne.

« Bien que le gouvernement britannique reste attaché à l’accord commercial existant en vigueur, il n’est pas possible de faire avancer les discussions sur un nouvel accord de libre-échange amélioré avec un gouvernement Netanyahu qui poursuit des politiques flagrantes en Cisjordanie et à Gaza« , a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué.

Le Royaume-Uni a également indiqué qu’il imposera des sanctions à un certain nombre d’individus et de groupes en Judée-Samarie, qui, selon lui, ont « soutenu, incité et encouragé la violence contre les communautés palestiniennes en Cisjordanie ».

Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi à la décision du Royaume-Uni, affirmant qu’elle ne changerait rien à la situation économique entre les deux pays.

« Même avant l’annonce d’aujourd’hui, le gouvernement britannique actuel n’avait pas avancé la question. Au-delà de cela, l’accord est dans l’intérêt mutuel des deux pays. Si, en raison d’une obsession anti-israélienne et de considérations de politique intérieure, le gouvernement britannique est prêt à nuire à l’économie britannique, c’est sa décision« , a déclaré le ministère israélien.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a aussi exprimé sa consternation suite à la décision du Royaume-Uni d’émettre des sanctions contre des implantations israéliennes en Judée-Samarie.

« Les sanctions contre les civils israéliens de Judée-Samarie sont déconcertantes, injustifiées et particulièrement regrettables alors qu’elles interviennent après qu’Israël pleure une autre victime du terrorisme palestinien : la défunte Tzeela Gaz, assassinée alors qu’elle se rendait en salle d’accouchement, et que les médecins luttent toujours pour la vie de son bébé à l’hôpital. Le mandat britannique a pris fin il y a exactement 77 ans. Les pressions extérieures ne détourneront pas Israël de sa lutte pour son existence et sa sécurité face à des ennemis qui œuvrent à sa destruction« , s’est insurgé le ministère israélien.

Cette décision du gouvernement britannique intervient au moment où le soutien de la communauté internationale envers Israël commence à se dégrader.

Hier soir, le président français, Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le premier ministre canadien Mark Carney ont signé une déclaration commune dénonçant « les actions scandaleuses » du gouvernement israélien dans la bande de Gaza et avertissant qu’ils pourraient emmètrent des sanctions si Israël ne lève pas « ses restrictions sur l’aide humanitaire ». Cette déclaration a ensuite a été applaudie par le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités