Israël : Un complot iranien contre le ministre de la Défense Israel Katz déjoué

Israël : Un complot iranien contre le ministre de la Défense déjoué

Jérusalem, 21 mai 2025 — Deux citoyens israéliens ont été arrêtés pour avoir prétendument agi pour le compte de l’Iran dans ce que les autorités qualifient de tentative d’atteinte à la sécurité nationale. Selon le Shin Bet (Agence de sécurité intérieure israélienne) et la police, les suspects auraient été impliqués dans un complot visant le ministre de la Défense Israël Katz.

Les suspects, Roy Mizrahi et Almog Atias, âgés de 24 ans, résidents de la ville de Nesher et étudiants au Technion, sont accusés d’avoir collecté des informations sensibles, notamment des photographies de Kfar Achim, la localité où réside le ministre. L’enquête indique qu’ils savaient qu’ils étaient en contact avec des agents liés à l’Iran et qu’ils auraient agi en échange d’incitations financières.

Le Shin Bet précise que Mizrahi aurait été chargé de missions de sécurité, y compris l’installation d’une application de communication sécurisée sur un téléphone spécialement acquis à cet effet. Il aurait également déplacé un sac enterré dans le sol, contenant selon ses dires un engin explosif, sous les ordres directs de ses contacts.

Une inculpation formelle est attendue dans les prochains jours. L’affaire s’inscrit dans une série de tentatives récentes d’infiltration ou d’actions subversives menées par des puissances étrangères, selon les autorités israéliennes.

Réagissant à cette affaire, le ministre Katz a salué l’intervention rapide des services de sécurité :

« Je félicite le Shin Bet et la police pour avoir déjoué cette tentative d’attaque. L’Iran continue de mener des activités hostiles contre Israël, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières », a-t-il déclaré.

Le ministre a également réaffirmé son engagement à lutter contre la menace iranienne, notamment en empêchant Téhéran d’accéder à l’arme nucléaire et en ciblant ses réseaux régionaux :

« Je poursuivrai la lutte contre la pieuvre iranienne et ses tentacules terroristes. »

Les services de sécurité ont lancé un appel à la vigilance, rappelant aux citoyens israéliens les dangers des contacts avec des entités étrangères non autorisées et les risques liés à la collaboration avec des services de renseignement hostiles.

Alain SAYADA

Rédacteur en Chef d’Israël Actualités