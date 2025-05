Israël en guerre : les forces de Tsahal opèrent dans le nord de Gaza dans le cadre de l’opération « Chars de Gédéon »

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces de combat de la 401e brigade et de la brigade Givati, sous le commandement de la 162e division, ont commencé à opérer dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre de l’opération « Chars de Gédéon ».

Au cours de leurs opérations, les forces de la 401e brigade ont localisé et ont détruit des structures suspectes dans la région et ont éliminé des dizaines de terroristes du Hamas. Les soldats israéliens ont aussi localisé une entrée de tunnel à proximité duquel se trouvait une structure terroriste contenant de nombreuses armes utilisées par des organisations terroristes dans l’enclave palestinienne.

Les forces de l’équipe de combat de la brigade Givati ​​​​ont également commencé à opérer dans la zone de Tel a-Za’tar, au cours des dernières 24 heures. Les forces ont détruit des structures militaires appartenant aux organisations terroristes et ont éliminé des dizaines de terroristes dans la région, en coopération avec les forces de l’armée de l’air.

Ces derniers jours, Tsahal a lancé l’opération « Chars de Gédéon » dans la bande de Gaza. Cette opération comprend la conquête par Tsahal de la bande de Gaza, le maintien d’une présence militaire israélienne dans l’enclave, le déplacement de la population civile de Gaza vers le sud pour sa propre sécurité, l’impossibilité pour le Hamas de distribuer des aides humanitaires tout en procédant à des attaques puissantes contre le groupe terroriste palestinien.

Cette opération est aussi un moyen de dissuasion pour sauver les otages israéliens : l’establishment israélien espère qu’en intensifiant la pression sur le Hamas, le groupe terroriste palestinien qui serait acculé, devrait revenir dans la table des négociations pour parvenir à un accord de cessez-le-feu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités