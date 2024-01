Israël en guerre : Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant et Isaac Herzog réagissent après la mort des 21 soldats de Tsahal

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant et le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog ont réagi après l’annonce tragique de la mort de 21 soldats de Tsahal lors d’une opération dans la région de Kissufim.

« Hier, nous avons vécu l’une des journées les plus difficiles depuis le début de la guerre. Je souhaite renforcer les chères familles de nos guerriers héroïques tombés sur le champ de bataille. Je sais que la vie de ces familles sera changée à jamais. Je pleure nos soldats héroïques tombés au combat. Je serre dans mes bras les familles dans leurs moments difficiles et nous prions tous pour la paix de nos blessés. L’armée israélienne a ouvert une enquête sur la catastrophe. Nous devons tirer les leçons nécessaires et tout faire pour préserver la vie de nos guerriers. Au nom de nos héros, pour nos vies, nous ne cesserons de nous battre jusqu’à la victoire absolue« , a affirmé Benjamin Netanyahu sur son compte X (anciennement Twitter).

Yoav Gallant a, lui aussi, apporté son soutien aux familles des victimes sur son compte X. Il a également ajouté « qu’il s’agit d’une guerre qui déterminera l’avenir d’Israël pour les décennies à venir » et que le décès de ces soldats est « une condition nécessaire pour atteindre les objectifs de la guerre« .

Le président israélien Isaac Herzog s’est aussi exprimé sur son compte X, témoignant de sa tristesse après « une matinée insupportablement difficile, au cours de laquelle de plus en plus de noms du meilleur de nos fils – le plateau d’argent au sens plein du terme – sont ajoutés à la pierre tombale du héros, dans une guerre sans justice. »

« Derrière chaque nom se cache une famille dont le monde est tombé sur un seul, une famille que nous prenons à cœur avec tristesse et douleur, et en même temps avec fierté — pour l’héroïsme de la génération, pour la mission et les maux, pour la fidélité au but et pour l’amour du peuple et de la patrie. Les combats intenses se déroulent dans un espace extrêmement difficile et nous renforçons les soldats de Tsahal et les forces de sécurité qui travaillent avec une détermination sans faille pour atteindre les objectifs des combats. Au nom de la nation entière, je console les familles et prions pour la guérison des blessés. Même en ce matin triste et difficile, nous sommes forts et rappelons-nous qu’ensemble, nous vaincrons« , a ajouté Isaac Herzog.

Tôt ce matin, Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a annoncé la mort de 21 soldats israéliens dans une opération militaire dans la région de Kissufim.

Les combattants israéliens avaient pour mission de détruire des infrastructures terroristes à 600 mètres de la frontière israélienne. Les terroristes ont ensuite lancé des missiles sur les forces qui se trouvaient dans un bâtiment miné qui s’est effondré sur eux.

Pour le moment, Tsahal a divulgué les noms des dix soldats tués lors de cette opération. Le nom des autres combattants décédés devrait être annoncés dans la journée.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités