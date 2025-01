Israël en guerre : Betsalel Smotrich exige que Tsahal reprenne les combats à Gaza après la première phase de l’accord de cessez-le-feu

À l’issue d’une réunion qui a eu lieu ce matin au siège du ministère israélien des Finances, le parti Sionisme Religieux, dirigé par Betsalel Smotrich, a indiqué dans un communiqué qu’il quittera le gouvernement israélien s’il ne reçoit pas l’assurance que l’armée israélienne reprendra ses opérations militaires à Gaza, après la mise en œuvre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne.

« Parallèlement au désir du retour de tous nos otages, le parti Sionisme religieux s’oppose vigoureusement à un accord. Le parti soutient la demande du chef du parti, le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, adressée au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, de garantir le retour d’Israël à la guerre pour détruire le Hamas et restituer tous les otages, tout en changeant l’approche de la victoire décisive, immédiatement à la fin de la première étape de l’accord, et ce comme condition au maintien du parti au gouvernement et à la coalition« , a déclaré le parti Sionisme religieux dans le communiqué.

Le communiqué affirme également que Betsalel Smotrich n’a pas reçu les assurances qu’il avait demandées lors d’une réunion avec le premier ministre Benjamin Netanyahu qui a eu lieu hier.

Hier soir, Betsalel Smotrich a déclaré que « la condition claire pour notre maintien au gouvernement est la certitude totale d’un retour à la guerre avec une grande force, à pleine capacité, et d’une nouvelle manière jusqu’à la victoire totale de toutes ses composantes, dirigée par la destruction de l’organisation terroriste Hamas et le retour de tous les otages dans leurs foyers ».

Mardi, Dans une vidéo publiée sur son compte X (anciennement Twitter), le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé Betsalel Smotrich à quitter avec lui le gouvernement israélien, si l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza est approuvé par Benjamin Netanyahu.

L’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités