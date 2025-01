Israël en guerre : Israël confirme officiellement l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé ce matin que des représentants d’Israël, du Hamas, des États-Unis et du Qatar ont officiellement signé à Doha l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le bureau du premier ministre israélien a également indiqué que Benjamin Netanyahu a été informé de l’accord et chargé de convoquer le cabinet politico-sécuritaire, suivi d’une réunion gouvernementale pour approuver le plan.

Le cabinet de sécurité israélien est actuellement en réunion pour approuver l’accord de cessez-le-feu.

Par ailleurs, Le plénum du gouvernement israélien doit voter sur cette mesure demain, ce qui retarderait la libération des trois premiers otages jusqu’à lundi, plutôt que dimanche comme initialement prévu.

Néanmoins, ce vote devrait provoquer une opposition importante au sein du gouvernement : hier soir, Itamar Ben-Gvir a menacé de démissionner de la coalition si l’accord de cessez-le-feu était signé.

Également hier, le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich a affirmé dans un communiqué qu’il quittera le gouvernement israélien s’il ne reçoit pas l’assurance que l’armée israélienne reprendra ses opérations militaires à Gaza, après la mise en œuvre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne.

L’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités