Israël en guerre : la liste des 33 otages libérés dans la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, officiellement publiée

Le Forum des otages et des familles disparues a informé les familles des 33 personnes dont les noms figurent sur la liste des otages qui seront libérés d le cadre de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La liste, qui a été soumise par Israël il y a plusieurs mois et approuvée dans le cadre des négociations à Doha, a été remise aux familles.

Cependant, les familles n’ont pas encore reçu de nouvelles concernant l’état physique et mental de leurs proches.

La liste comprend des femmes civiles, des enfants, des femmes soldats, des hommes de plus de 50 ans et des hommes de moins de 50 ans considérés comme malades ou blessés. L’identité des otages qui seront libérés à chaque étape sera communiquée aux familles 24 heures avant leur libération. Le septième jour de l’accord, le Hamas devrait fournir une liste supplémentaire de noms d’otages encore en vie.

Les 33 otages libérés sont : Liri Albag (19 ans), Itzhak Elgarat (68 ans), Karina Ariev (19 ans), Ohad Ben Ami (55 ans), Ariel Bibas (4 ans), Yarden Bibas (34 ans), Kfir. Bibas (1 an), Shiri Bibas (32 ans), Agam Berger (19 ans), Romi Gonen (23 ans), Daniela Gilboa (19 ans), Sagui Dekel Chen (35 ans), Iair Horn (45 ans), Omer Wenkert (22 ans), Alexander (Sasha) Troufanov (28 ans), Arbel Yehoud (28 ans), Ohad Yahalomi (49 ans), Eliya Cohen (27 ans), Or Levy (33 ans), Naama Levy (19 ans), Oded Lifshitz (83 ans), Gad Haggai (73 ans), Avera Mangisto (36 ans), Keith Samuel Siegel (64 ans), Tsachi Idan (49 ans), Ofer Kalderon (53 ans), Tal Shoham (39 ans), Doron Steinbrecher (30 ans), Omer Shem-Tov (21 ans), Hisham Shaaban a-Said et Eliyahu Sharabi.

Plus tôt ce matin, le bureau du premier ministre israélien a annoncé que des représentants d’Israël, du Hamas, des États-Unis et du Qatar ont officiellement signé à Doha l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le plénum du gouvernement israélien doit voter sur l’approbation de l’accord de cessez-le-feu par le cabinet de sécurité demain, ce qui retarderait la libération des trois premiers otages jusqu’à lundi, plutôt que dimanche comme initialement prévu.

Néanmoins, Le bureau de Benjamin Netanyahu a déclaré que la libération d’un otage pourrait commencer dimanche, sous réserve de l’approbation de l’accord par le cabinet de sécurité israélien.

L’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 98 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités