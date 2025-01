Le corps du soldat Oron Shaul zal enlevé lors de la guerre à Gaza en 2014 a été récupérée à Gaza après 10 ans de captivité

Les forces spéciales israéliennes ont récupéré le corps du soldat tombé en 2014 lors de l’opération Bordure Protectrice

19 janvier 2025 à 07:35

Le sergent Chef . Oron Shaul est tombé lors de la guerre Bordure Protectrice à Gaza

Tsahal aannoncé avoir récupéré le corps du sergent Oron Shaul, tombé le 20 juillet 2014 lors de l’opération Bordure Protectrice dans le quartier de Shejaiya à Gaza. Le soldat avait été capturé par le Hamas après une attaque qui avait également coûté la vie à six autres combattants de la brigade Golani. L’opération a impliqué plusieurs unités d’élite de Tsahal et du Shin Bet, dont la 13e flottille, les forces de la division 162 et des unités du renseignement militaire, ainsi que des combattants de Golani. “Les efforts pour le ramener, y compris la collecte d’informations et de renseignements par le commandement des prisonniers et disparus et la division des opérations spéciales du renseignement, se sont poursuivis au cours de la dernière décennie et se sont intensifiés pendant la guerre”, a précisé l’armée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré : “Cette nuit, dans une opération spéciale du Shin Bet et de Tsahal, avant le début du cessez-le-feu, nous avons ramené en Israël le corps du combattant de Golani Oron Shaul. J’embrasse la famille Shaul et je félicite les forces du Shin Bet et de Tsahal pour leur ingéniosité et leur courage.”

Le corps a été formellement identifié à l’Institut médico-légal israélien. Les représentants de Tsahal ont informé sa famille, ainsi que celle de Hadar Goldin, un autre soldat dont la dépouille reste détenue à Gaza. “La photo d’Oron Shaul et de Hadar Goldin est affichée dans mon bureau depuis de nombreuses années comme témoignage quotidien de mon engagement à les ramener chez eux”, a ajouté Netanyahu, s’engageant à poursuivre les efforts pour récupérer le corps de Goldin.

