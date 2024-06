Israël en guerre : des avions de combat de Tsahal éliminent des terroristes palestiniens qui opéraient dans une école de l’UNRWA à Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin que des avions de combats de Tsahal ont frappé hier soir un complexe utilisé par le Hamas situé à l’intérieur d’une école de l’UNRWA dans la région de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Les frappes aériennes israéliennes ont éliminé lors de l’attaque une vingtaine de terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien qui avaient occupé le complexe. Ces terroristes avaient participé aux massacres du 7 octobre.

En outre, L’armée israélienne précise dans son communiqué que l’opération était planifiée depuis plusieurs jours et qu’elle avait même été annulée et retardée à deux reprises pour obtenir des renseignements plus précis et être plus sûre que les civils gazaouis ne seraient pas blessés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 120 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités