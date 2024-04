Israël en guerre : des milices iraniennes basées en Irak revendiquent l’attaque d’un drone sur un bâtiment d’Eilat

Selon des informations rapportées par le site israélien Ynet, des milices terroristes iraniennes en Irak ont revendiqué le tir d’un drone sur Eilat qui a endommagé un bâtiment.

Hier soir, pour la première fois depuis trois semaines, une sirène d’alerte a retenti à Eilat et dans la région environnante suite à l’intrusion d’un avion hostile.

Peu de temps après le déclenchement des sirènes à Eilat, Tsahal a annoncé dans un communiqué qu’une « cible aérienne suspecte » avait explosé dans le golfe d’Eilat après sa traversée depuis la Jordanie vers le territoire israélien. Selon le communiqué, un bâtiment a été légèrement endommagé et personne n’a été blessé.

Plus tard, l’organisation « Résistance islamique en Irak », composée de milices pro-iraniennes opérant en Irak et en Syrie, a annoncé avoir attaqué une « cible vitale » en territoire israélien.

Les milices terroristes ont également publié dimanche matin un message similaire, dans lequel ils assument la responsabilité d’une attaque par drone – toujours contre une « cible vitale » – dans le village arabo-chrétien d’Eilabun en Galilée.

La revendication des milices iraniennes intervient quelques heures après que l’armée israélienne a annoncé avoir intercepté une cible aérienne suspecte qui se dirigeait vers la région sud du plateau du Golan depuis la Syrie. Le drone a été intercepté par un avion de combat avant même d’entrer en territoire israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités