Israël en guerre : Donald Trump affirme être sur « la même longueur d’onde sur tous les sujets » avec Benjamin Netanyahu, après son appel avec le premier ministre israélien

Le président des États-Unis, Donald Trump, a indiqué dans un post publié sur son réseau social Truth, qu’il s’est entretenu cet après-midi par téléphone avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Le dirigeant américain a indiqué qu’il est sur la même ligne que Benjamin Netanyahu sur tous les sujets.

« Je viens de parler au Premier ministre israélien, Bibi Netanyahu, sur de nombreux sujets, notamment le commerce, l’Iran, etc. L’appel s’est très bien passé : nous sommes du même côté sur chaque question« , a informé Donald Trump.

Cet appel téléphonique intervient alors que des rumeurs sont apparus dans la presse faisant état de légères frictions entre les deux hommes d’États.

La semaine dernière, le New York Times avait rapporté que Donald Trump avait bloqué une frappe israélienne prévue sur des sites nucléaires iraniens, dans le but de privilégier les négociations d’un accord avec l’Iran pour limiter son programme nucléaire. Le président américain aurait informé Israël de sa décision plus tôt en avril, ce qui aurait incité Benjamin Netanyahu à se rendre à Washington.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités