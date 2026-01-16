Israël en guerre : Donald Trump annonce officiellement le début de la phase II du plan de paix pour Gaza

Dans un post publié dans la nuit de jeudi à vendredi sur son réseau social Truth, le président américain, Donald Trump, a confirmé que la phase II du plan de paix pour la bande de Gaza avait officiellement commencé et a annoncé qu’il soutenait « un gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé » à Gaza.

« En tant que président du Conseil pour la paix, je soutiens un gouvernement technocratique palestinien nouvellement nommé, le Comité national pour l’administration de Gaza, appuyé par le haut représentant du Conseil, pour gouverner Gaza pendant sa transition. Ces dirigeants palestiniens sont résolument engagés en faveur d’un avenir pacifique !« , a affirmé Donald Trump.

Le président américain a également évoqué que l’Égypte, la Turquie et le Qatar participeront à cette deuxième phase, notamment pour soutenir « un accord de démilitarisation complet avec le Hamas, incluant la remise de toutes les armes et le démantèlement de tous les tunnels ».

Donald Trump a aussi exigé que le Hamas honore ses engagements de démilitarisation immédiate et restitue la dépouille du dernier otage décédé à Gaza, le sergent-major Ran Gvili.

« Comme je l’ai déjà dit, ils [le Hamas] peuvent choisir la voie facile ou la voie difficile. Le peuple de Gaza a assez souffert. Le moment est venu« , a indiqué le président américain.

Cette déclaration de Donald Trump intervient après que l’envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a annoncé mercredi dans un post publié sur son compte X que le cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza va rentrer dans sa deuxième phase.

Par ailleurs, avant les annonces de Steve Witkoff et de Donald Trump, le Hamas a donné l’ordre à toutes ses agences dirigeantes de se préparer à transférer l’autorité au futur gouvernement technocratique palestinien proposé dans la bande de Gaza qui sera placé sous l’égide du « Conseil de la paix » du président américain.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités