Video CAN 2025 :Supporter algérien incarcéré pour avoir déchiré des billets marocains

Un supporter algérien a été arrêté et placé en détention à la prison de l’Oudaya (Marrakech) après la diffusion d’une vidéo où il est vu déchirant des billets de banque marocains lors du match opposant l’Algérie au Nigeria, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. (Le 360 Français)

Selon les autorités marocaines, le geste a été interprété comme une provocation et une atteinte à un symbole national, et le procureur de la Cour d’appel de Marrakech a décidé de le placer en détention préventive dans l’attente de la procédure judiciaire. (Boursorama)

Motifs des poursuites

Les charges retenues contre le supporter incluent notamment :

Incitation à la haine à l’occasion d’une manifestation sportive

Diffamation et injures publiques contraires aux bonnes mœurs

Des faits considérés comme répréhensibles au titre du droit pénal marocain en contexte sportif. (Boursorama)

Contexte plus large des incidents à la CAN 2025

Ce cas s’inscrit dans une série d’incidents survenus dans le cadre du tournoi :

Plusieurs altercations et comportements contestés de supporters algériens ont été relevés par la CAF et les autorités. (Reuters)

D’autres supporters ont également été interpellés pour des comportements illicites dans l’enceinte ou autour des stades (p.ex. vol d’un talkie-walkie). (Yabiladi)

