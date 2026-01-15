Israël en guerre : les États-Unis menacent de retenir les fonds destinés à Gaza et à la Judée-Samarie si la Palestine obtient un siège à l’ONU

Dans un document de 500 pages relatif à une loi budgétaire américaine de 2026, les États-Unis ont annoncé qu’ils retiendraient 10 % de leur financement aux Nations Unies et aux agences de l’ONU à moins que celles-ci ne « prennent des mesures crédibles pour lutter contre les préjugés anti-israéliens ».

Le document précise que l’ONU doit démontrer qu’elle lutte contre les préjugés anti-israéliens ; aucun des fonds alloués par la loi ne sera versé au Conseil des droits de l’homme de l’ONU à moins que le secrétaire d’État ne détermine que celui-ci prend des mesures significatives pour retirer Israël de son ordre du jour permanent.

Le projet de loi interdit également le financement de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). En outre, le document stipule que toute aide américaine à la Judée-Samarie et à Gaza prendra fin si les palestiniens obtiennent le même statut que les États membres de l’ONU ou une adhésion pleine et entière à l’ONU.

Les États-Unis retireront également les financements si l’ONU lance une enquête judiciaire autorisée par la Cour pénale internationale visant des ressortissants israéliens pour des crimes présumés contre des palestiniens.

Cette décision américaine intervient après que Gideon Sa’ar, le ministre israélien des Affaires étrangères, a annoncé cette semaine qu’Israël rompait ses liens avec sept agences de l’ONU. Ces agences sont accusées d’avoir un parti pris anti-israélien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités