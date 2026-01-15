Israël et l’Iran auraient convenu de ne pas s’attaquer, avant le début des manifestations populaires iraniennes
Le Washington Post, qui se base sur les dires de diplomates et de responsables régionaux, a révélé qu’avant le début de la récente série de manifestations en Iran, Israël et la République islamique se sont mutuellement assuré, par l’intermédiaire de la Russie, qu’ils ne s’attaqueraient pas de manière préventive.
En outre, selon les responsables cités par le journal américain, si « les responsables iraniens ont répondu positivement à l’initiative israélienne, ils se méfiaient des intentions d’Israël », car l’accord non officiel n’excluait pas la possibilité d’une frappe américaine contre l’Iran.
Les responsables iraniens ont également considéré le fait de rester à l’écart d’un conflit israélo-hezbollah comme « une bonne affaire » pour l’Iran, dont le soutien au groupe terroriste libanais a diminué depuis la décimation de son état-major par les forces de Tsahal en 2024.
Les informations du Washington Post interviennent alors que les manifestations nationales en Iran entrent dans leur troisième semaine et tandis que les États-Unis examinent actuellement leurs options concernant la marche à suivre pour stopper les tueries de masse perpétrées par la République islamique iranienne contre les manifestants.
Eliran COHEN pour Israel Actualités