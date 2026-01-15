Israël et l’Iran auraient convenu de ne pas s’attaquer, avant le début des manifestations populaires iraniennes

Le Washington Post, qui se base sur les dires de diplomates et de responsables régionaux, a révélé qu’avant le début de la récente série de manifestations en Iran, Israël et la République islamique se sont mutuellement assuré, par l’intermédiaire de la Russie, qu’ils ne s’attaqueraient pas de manière préventive.