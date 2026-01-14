Israël en guerre : Steve Witkoff annonce que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza rentre dans sa deuxième phase

L’envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a annoncé aujourd’hui dans un post publié sur son compte X que le cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza va rentrer dans sa deuxième phase.

« Nous annonçons le lancement de la deuxième phase du plan en 20 points du président pour mettre fin au conflit de Gaza, passant du cessez-le-feu à la démilitarisation, à la gouvernance technocratique et à la reconstruction. La phase II établit une administration technocratique palestinienne transitoire à Gaza, le Comité national pour l’administration de Gaza (CNAG), et entame la démilitarisation et la reconstruction complètes de Gaza, principalement le désarmement de tout le personnel non autorisé« , a déclaré Steve Witkoff.

L’envoyé américain a néanmoins précisé que les États-Unis attendent du Hamas « qu’il respecte pleinement ses obligations », notamment en restituant à Israël la dépouille de Ran Gvili, le dernier otage décédé dont le corps est toujours détenu dans l’enclave palestinienne. Steve Witkoff a averti le groupe terroriste que « tout manquement à cette obligation entraînera de graves conséquences ».

Par ailleurs, ce matin le Forum des otages et des familles disparues a dénoncé dans un communiqué les informations concernant l’annonce par l’administration de Donald de la deuxième phase du cessez-le-feu, alors que la dépouille de Ran Gvili est toujours détenue à Gaza.

« Ce matin, le Forum des otages et des familles disparues, de concert avec la famille Gvili, appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahu à honorer son engagement, comme il l’a promis à la famille lors de conversations privées, de ne pas passer à la phase II tant que la dépouille de Ran ne sera pas rentrée chez elle. Passer à la phase II maintenant, alors que les efforts pour obtenir le retour de Ran n’ont pas été épuisés, reviendrait à renoncer à notre principal levier d’action et pourrait de fait condamner Ran à une disparition définitive. Tant que la dépouille de Ran ne sera pas libérée, l’État d’Israël ne pourra ni panser sa plaie la plus profonde ni entamer le processus de reconstruction et de guérison dont il a si désespérément besoin. La phase II ne peut être mise en œuvre tant que Ran reste en captivité« , a affirmé le Forum des otages et des familles disparues.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’État hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. La dépouille d’un otage est encore détenue en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités