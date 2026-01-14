Des responsables israéliens et arabes auraient suggéré à Donald Trump de reporter les frappes contre l’Iran jusqu’à ce que le régime s’affaiblisse

NBC News, qui s’appuie sur les dires de multiples sources américaines et régionales, a informé que des responsables israéliens et arabes ont conseillé ces derniers jours au président américain Donald Trump de reporter une frappe militaire de grande envergure contre l’Iran, affirmant que le régime n’était peut-être pas encore suffisamment affaibli pour qu’une telle action soit décisive.

NBC précise que les responsables israéliens ont fait savoir à la Maison-Blanche qu’ils soutenaient un changement de régime et les efforts américains pour le faciliter, mais craignent que des frappes majeures ne permettent pas de « terminer le travail » entrepris par les manifestants iraniens.

Certains responsables arabes ont exprimé leur crainte que des attaques américaines ou israéliennes ne déclenchent un « effet de ralliement autour du drapeau de la République islamique », où l’approbation publique des dirigeants d’un pays augmente fortement lors d’une crise nationale, en Iran.