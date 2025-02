Israël en guerre : Donald Trump signe un décret qui sanctionnant les membres de la CPI qui ont émis un mandat d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant

Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé hier soir un décret présidentiel imposant des sanctions contre les membres de la CPI (Cour pénale internationale) qui ont émis un mandat d’arrêt contre le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et l’ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant.

« La CPI n’a aucune compétence sur les États-Unis ou Israël, car aucun de ces deux pays n’est partie au Statut de Rome ni membre de la CPI. Aucun de ces deux pays n’a jamais reconnu la compétence de la CPI, et les deux pays sont des démocraties prospères dotées d’armées qui respectent strictement les lois de la guerre« , précise l’ordonnance signé par Donald Trump.

Selon le décret, les États-Unis imposeront des sanctions « tangibles et significatives » aux responsables de la CPI, qui peuvent inclure le blocage des biens et des avoirs, ainsi que la suspension de l’entrée aux États-Unis pour les fonctionnaires, employés, agents de la CPI et les membres de leur famille immédiate.

L’ordonnance stipule que tout effort de la CPI visant à enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des personnes protégées constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis.

Le décret indique que les personnes protégées incluent les membres actuels ou anciens des forces armées américaines ; les fonctionnaires élus ou nommés actuels ou anciens du gouvernement américain ; toute personne étrangère qui est citoyen ou résident légal d’un allié des États-Unis qui n’a pas consenti à la compétence de la CPI ; les membres actuels ou anciens des forces armées des alliés des États-Unis ; les fonctionnaires élus ou nommés actuels ou anciens du gouvernement des alliés des États-Unis ; ou toute autre personne actuellement ou anciennement employée par ou travaillant pour le compte d’un tel gouvernement.

Donald Trump a également déclaré que les États-Unis s’attendent à ce que leurs alliés s’opposent à toute action de la CPI contre les États-Unis, Israël ou tout autre allié qui n’a pas consenti à la juridiction de la Cour pénale internationale.

Dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a remercié le président américain d’avoir sanctionné la CPI.

« Merci, Président Trump, pour votre décision audacieuse concernant la CPI. Cette décision protégera l’Amérique et Israël de cette cour corrompue, antiaméricaine et antisémite, qui n’a aucune autorité ni aucune base pour nous poursuivre. La CPI a mené une campagne impitoyable contre Israël avant de s’en prendre à l’Amérique. L’ordre du président Trump protège la souveraineté des deux pays ainsi que leurs courageux soldats« , a affirmé Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 79 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités