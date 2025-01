Israël en guerre : Donald Trump signe une série de décrets en faveur de l’État d’Israël

Lors du premier jour de son mandat, le nouveau président américain, Donald Trump, a signé une série de décrets exécutifs en soutien à Israël, très favorables notamment en temps de guerre.

Le président des États-Unis a tout d’abord révoqué le décret exécutif 14115 qui autorisait l’imposition de certaines sanctions aux groupes de résidents israéliens « portant atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité en Judée-Samarie ».

Donald Trump a également rétabli les sanctions contre la Cour pénale internationale. L’administration de l’ancien président Joe Biden avait précédemment annulé ces sanctions.

Le chef d’État américain a aussi signé un décret qui impose une pause de 90 jours à tous les programmes américains d’aide au développement à l’étranger, notamment l’UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), afin de revoir leur alignement avec la politique de l’administration américaine.

En outre, Donald Trump a autorisé l’expulsion des détenteurs de visas qui soutiennent des idéologies haineuses, le terrorisme ou des menaces à la sécurité nationale, comme les individus impliqués dans des manifestations, des émeutes ou des collectes de fonds en faveur du Hamas.

Par ailleurs, l’ambassadeur sortant d’Israël aux États-Unis, Mike Herzog a déclaré au site américain Axios, qu’Israël s’attend à ce que le président Donald Trump lève les restrictions imposées par Joe Biden sur les ventes d’armes à Israël, y compris la fourniture de bombes de 2 000 livres.

La décision de l’ancien président américain Joe Biden d’interrompre la livraison d’une cargaison de bombes de 2 000 livres à Israël en mai dernier a déclenché l’une des plus grandes crises auxquelles les relations américano-israéliennes ont été confrontées au cours des 15 mois de guerre à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités