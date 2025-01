Israël en guerre : Tsahal promet que les gazaouis pourront retourner dans le nord de Gaza si le Hamas respecte l’accord de cessez-le-feu

Le porte-parole de l’armée israélienne en langue arabe, Avichay Adraee, a averti aujourd’hui, dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter), les habitants de Gaza de ne pas s’approcher des troupes de Tsahal encore déployées dans la bande de Gaza ou à la frontière avec Israël, afin d’éviter tout danger ou friction qui pourrait résulter de malentendus.

« L’approche des troupes pourrait vous mettre en danger. Nous avons l’intention de garantir le respect total de l’accord », a déclaré Avichay Adraee.

Le porte-parole de Tsahal souligne également dans son post que les civils gazaouis ont été spécifiquement mis en garde contre l’approche des troupes israéliennes dans la région de Rafah et dans le corridor de Philadelphie ainsi que dans la zone tampon dégagée le long de la frontière de Gaza avec Israël.

Avichay Adraee a aussi affirmé que si le Hamas respectait les engagements pris dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu, les civils gazaouis pourraient retourner dans les zones du nord de Gaza la semaine prochaine.

« Dès la semaine prochaine, les habitants pourront retourner dans le nord de la bande de Gaza et des instructions seront affichées en conséquence », a indiqué le porte-parole de Tsahal.

En outre, il a précisé que les déplacements du sud vers le nord de la bande de Gaza, vers le corridor de Netzarim, sont toujours dangereux en raison de l’activité des troupes de Tsahal dans la zone.

Hier, en fin de matinée, les forces de Tsahal ont tiré des coups de semonce sur les forces du Hamas opérant à proximité de ses nouvelles lignes de cessez-le-feu défensive.

L’accord de cessez-le-feu actuellement en cours dans la bande de Gaza prévoit durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés durant la deuxième phase. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions concernant la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Pour le moment, trois otages israéliennes ont été libérés hier durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans et Emily Damari, âgée de 28 ans.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités