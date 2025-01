Israël en guerre : Israël aurait décidé d’attaquer les sites nucléaires iraniens

Selon les informations du média saoudien Al Arabiya, qui se base sur les dires d’un haut responsable européen, l’État d’Israël aurait déjà décidé d’attaquer prochainement les sites nucléaires iraniens.

Les responsables israéliens, du premier ministre Benjamin Netanyahu au ministre israélien de la Défense Israël Katz, en passant par de hauts responsables de l’armée israélienne, ont fait de nombreuses déclarations ces derniers mois, indiquant une plus grande volonté réelle d’attaquer les sites nucléaires iraniens.

Ces déclarations interviennent après qu’Israël a détruit la plupart des systèmes de défense aérienne avancés de l’Iran le 26 octobre 2024, en représailles à une deuxième attaque massive et directe de missiles balistiques de la République islamique contre l’État hébreu qui a eu lieu le 1er octobre 2024.

Al-Arabiya précise que le diplomate européen n’a pas dit que l’attaque israélienne était considérée comme « imminente », mais a déclaré que plusieurs pays européens ont ouvert des pourparlers avec la nouvelle administration du président américain Donald Trump pour vérifier s’il y a encore une chance d’utiliser la diplomatie ou d’autres outils pour empêcher l’Iran d’obtenir une arme nucléaire.

Par ailleurs, le média saoudien souligne également que l’activité des diplomates européens sur cette question a augmenté en raison de leurs craintes que l’administration de Donald Trump soit beaucoup plus agressive avec la République islamique iranienne.

Il y a un mois, le Wall Street Journal avait informé que le président américain, Donald Trump, évaluerait la possibilité de mener des frappes préventives contre l’Iran pour stopper son programme nucléaire iranien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 94 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités