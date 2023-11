Israël en guerre : huit personnes mineures placées en garde à vue après avoir proféré des chants antisémites dans le métro parisien

Le parquet de paris a annoncé aujourd’hui que huit mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue ce matin à la brigade des réseaux ferrés pour avoir proféré, il y a quelques semaines, des chants antisémites dans le métro parisien.

Selon les informations de Franceinfo, qui cite une source proche du dossier, les suspects ont entre 11 et 17 ans.

Les faits se sont déroulés le 31 octobre dernier, dans la ligne 3 du métro parisien, quand une bande de huit jeunes ont chanté « nique les Juifs et nique ta mère, vive la Palestine ouais ouais, nique les Juifs et les grands-mères, on est des nazis et fiers ».

Une usagère du métro avait filmé la scène qui a tout de suite fait réagir la préfecture de police de Paris, qui s’est empressé de saisir la justice.

Le parquet de Paris avait également ouvert une enquête après le signalement de la préfecture de police pour « apologie du terrorisme », « injure publique » et « provocation à la haine, la violence ou la discrimination raciale ».

La semaine dernière, un autre incident antisémite a eu lieu dans le métro parisien. Un mineur syrien âgé de 14 ans avait agressé physiquement un rabbin entre les stations la Chapelle et Gare du Nord.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le monde occidental, et en particulier l’Europe, est en proie à un renouveau effrayant de l’antisémitisme : des cocktails molotov ont été lancés contre une synagogue à Berlin, des étoiles de David ont été taguées sur des sites juifs en Espagne, des étudiants pro-palestiniens ont voulu s’attaquer à des étudiants juifs dans une université à New York, et des émeutiers musulmans ont voulu s’en prendre à des juifs dans un aéroport en Russie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités