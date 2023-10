Israël en guerre : Isaac Herzog indique que les affirmations selon lesquelles Israël aurait bloqué l’eau et électricité à Gaza sont « déformés »

Le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog a déclaré hier soir lors d’une interview à la chaine de télévision américaine, Sky News, que les allégations selon lesquels Israël auraient bloqué l’approvisionnement en eau, en électricité et en carburant « sont des informations déformées »

« Ce sont les missiles du Hamas qui ont détruit les infrastructures électriques à Gaza, cela n’a rien à voir avec nous. Nous fournissons seulement 7 % de l’eau à Gaza, il y a du carburant pour les besoins humanitaires, et cela dépend de l’UNRWA. Nous suivons de très près la situation humanitaire, heure par heure« , a affirmé Isaac Herzog.

Isaac Herzog a également fait des révélations inquiétantes sur les actes du Hamas lors du massacre barbare qui a eu lieu il y a deux semaines sur le sol israélien.

Le président israélien a indiqué que les terroristes du Hamas avaient des instructions précises pour fabriquer des armes chimiques mortelles à utiliser contre des civils, notamment via la création de dispositifs de dispersion de cyanure improvisés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités