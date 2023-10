Israël en guerre : L’Iran menace de lancer un missile sur Haïfa

Ali Fadavi, le commandant adjoint des Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, a affirmé aujourd’hui lors d’une réunion avec des étudiants de l’université de Téhéran, que l’Iran pourrait lancer « sans hésitation » un missile sur Haïfa.

« Si cela est nécessaire et que l’ordre est donné, l’Iran frappera la ville du nord d’Israël sans hésitation« , a déclaré Ali Fadavi.

Le commandant iranien a également ajouté que Tsahal mentait sur le taux d’interception réussi du Dôme de Fer, affirmant qu’il n’était que de 30 %.

C’est la première fois qu’un responsable iranien évoque une confrontation directe entre la République islamique d’Iran et Israël, depuis le début de la guerre opposant l’État hébreu et le Hamas.

Soupçonné d’être à l’origine du massacre barbare perpétré par le Hamas il y a deux semaines sur le sol israélien, l’Iran attise les tensions contre Israël, notamment à travers le Hezbollah, le groupe terroriste libanais qu’il finance.

Depuis le début du conflit, le Hezbollah tire régulièrement des missiles antichars sur les localités du nord d’Israël. Une situation qui amène à une tension constante à la frontière libanaise avec les forces de Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités