Israël en guerre : Tsahal a informé les familles des 222 otages retenus par le Hamas à Gaza

Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a déclaré aujourd’hui, lors d’un point-presse, que l’armée israélienne avait informé les familles des 222 israéliens et ressortissants étrangers retenus en otages par le Hamas dans la bande de Gaza.

Le porte-parole de Tsahal a également dévoilé que plus de 1000 corps des terroristes du Hamas, ainsi que ceux d’otages israéliens, ont été récupérés par l’armée israélienne lors des raids effectués dans la région entourant la bande de Gaza.

Lors du point-presse, Daniel Hagari a aussi donné des informations concernant la situation tendue dans le nord d’Israël, révélant que 20 cellules terroristes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début du conflit.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités