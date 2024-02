Israël en guerre : Israël Katz affirme que le président brésilien Lula est « persona non grata » en Israël tant qu’il ne s’excuse pas pour ses propos antisémites

Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, a convoqué aujourd’hui à Yad Vashem l’ambassadeur du Brésil en Israël, Federico Meyer, suite aux propos antisémites tenus hier par le président brésilien Lula, qui a odieusement comparé la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza au génocide perpétré par les nazis lors de la seconde guerre mondiale.

À Yad Vashem, Israël Katz a présenté à Federico Meyer le Livre des noms qui comprend les noms des victimes juives de la Shoah, dont deux membres de la famille du ministre israélien, son grand-père et sa grand-mère.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré qu’il était important d’amener l’ambassadeur dans ce musée pour « lui montrer le Livre des noms et pour lui montrer la différence » entre la guerre que mène Israël à Gaza et le génocide nazi.

Il a aussi affirmé à Federico Meyer que le président brésilien Lula est désormais « persona non grata » en Israël s’il ne s’excuse pas des propos antisémites qu’il a tenus.

« Nous ne pardonnerons pas et nous n’oublierons pas — en mon nom et au nom des citoyens d’Israël. Informez le président Lula qu’il est désormais indésirable en Israël sauf s’il s’excuse et retire ses propos« , a indiqué Israël Katz.

Hier, lors du sommet de l’Union africaine, le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, a accusé Israël de commettre un génocide avec les palestiniens, en comparant la situation actuelle dans la bande de Gaza à ce que faisaient les nazis envers les juifs durant la Seconde guerre mondiale.

« Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien n’existe à aucun autre moment historique. En fait, cela existait lorsque Hitler a décidé de tuer les juifs« , a affirmé le président brésilien.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités