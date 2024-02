Israël en guerre : les États-Unis envisagent d’aider financièrement l’Autorité palestinienne pour qu’elle puisse contrôler Gaza après la guerre

Selon les informations du Wall Street Journal, L’administration du président américain Joe Biden cherche à fournir une aide financière à l’Autorité palestinienne.

Les responsables américains espèrent que les moyens financiers obtenus permettrait à l’Autorité palestinienne d’être en mesure de gouverner la bande de Gaza une fois la guerre terminée.

L’Autorité palestinienne a par ailleurs prévenu qu’elle manquerait d’argent pour payer les salaires de ses employés d’ici la fin février. Si le groupe manque d’argent, l’ administration de Joe Biden craint que davantage de groupes extrémistes terroristes ne prennent le contrôle de la Judée-Samarie.

Le Wall Street Journal indique également que les responsables américains tentent de contourner la loi Taylor Force pour aider l’AP : Cette loi, qui avait été adoptée en 2018, vise à réduire les subventions versées par les États-Unis à l’Autorité palestinienne en raison de sa politique consistant à verser des paiements aux palestiniens accusés de terrorisme et à leurs proches.

La principale source de revenus de l’AP proviennent de l’aide des États-Unis et de l’Europe et des recettes fiscales d’Israël. Les recettes fiscales israéliennes versées à l’Autorité palestinienne ont été suspendues depuis les évènements du 7 octobre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités