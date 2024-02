Israël en guerre : l’offensive terrestre de Tsahal à Gaza devrait encore durer six à huit semaines

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui s’appuie sur les dires de quatre responsables israéliens au fait de la stratégie militaire de Tsahal, l’offensive militaire de l’État d’Israël dans la bande de Gaza devrait se poursuivre durant encore six à huit semaines.

Deux des responsables israéliens estiment que les chefs militaires de Tsahal pensent pouvoir considérablement affaiblir les capacités restantes du Hamas en ce moment durant les combats à Gaza, « ouvrant la voie à à une phase de moindre intensité de frappes aériennes ciblées et d’opérations des forces spéciales« .

Avi Melamed, ancien responsable des services de renseignement israéliens et négociateur lors des deux Intifadas, a déclaré à Reuters que « Rafah est le dernier bastion du Hamas et il y reste des bataillons qu’Israël doit démanteler pour atteindre ses objectifs dans cette guerre« .

Vendredi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré que les forces de Tsahal prévoyaient des opérations à Rafah ciblant les terroristes, les centres de commandement et les tunnels du Hamas, sans toutefois donner de calendrier pour la campagne. Il a souligné que des « mesures extraordinaires » étaient prises pour éviter des pertes civiles.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

