Israël en guerre : Israël Katz convoque l’ambassadeur adjoint de Turquie en Israël après les menaces proférés par le président Erdogan à l’encontre de Benjamin Netanyahu

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a annoncé ce matin sur son compte X (anciennement Twitter), qu’il va convoquer l’ambassadeur adjoint de Turquie en Israël pour le « réprimander » sévèrement après les propos menaçants qui ont été tenus par le président turc Erdogan envers Benjamin Netanyahu.

« Nous enverrons Netanyahou rejoindre Allah pour qu’il s’occupe de lui, le rende misérable et le maudisse« , a affirmé le président Recep Tayyip Erdogan lors de son discours prononcé lors du rassemblement de son parti.

Dans son post, Israel Katz a déclaré que durant l’entretien qu’il aura avec l’ambassadeur adjoint de Turquie en Israël, il transmettra « un message clair à Erdogan : vous qui soutenez les brûleurs de bébés, les meurtriers, les violeurs et les mutilateurs des corps des criminels du Hamas, vous êtes le dernier à pouvoir parler de Dieu. Il n’y a pas de Dieu qui écoute ceux qui soutiennent les atrocités et les crimes contre l’humanité commis par vos amis barbares du Hamas. Tais-toi et ait honte ! »

Cette menace d’une grande violence proférée par Recep Tayyip Erdogan s’ajoute aux propos virulents qu’a tenu régulièrement le président turc contre Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

Depuis le début du conflit, le dirigeant turc a multiplié les saillies haineuses à l’encontre d’Israël, affirmant, entre autres, regretter d’avoir serré la main de Benjamin Netanyahu à New-York, en déclarant que l’armée israélienne se conduit avec une inhumanité dans la bande de Gaza, en affirmant qu’Israël était un état terroriste, et en comparant le premier ministre israélien à Adolf Hitler.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités