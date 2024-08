Israël en guerre : Israël Katz convoque le vice-ambassadeur turc en Israël après que le drapeau de l’ambassade turque à Tel-Aviv a été mis en berne en hommage à Ismaïl Haniyeh

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a convoqué l’ambassadeur adjoint de Turquie en Israël pour une réprimande après que le drapeau devant l’ambassade de Turquie à Tel Aviv a été mis en berne, suite à la mort d’Ismaïl Hanyeh, l’ancien chef du bureau politique du Hamas.

Israel Katz a également déclaré dans un post sûr son compte X (anciennement Twitter) qu’Israël « n’acceptera pas les expressions de participation au deuil d’un meurtrier comme Ismail Haniyeh, qui était le chef de l’organisation terroriste Hamas qui a commis les actes de viol et de meurtre du 7 octobre« .

Il a aussi ajouté que « si les représentants de l’ambassade veulent faire leur deuil, qu’ils aillent en Turquie et pleurent avec leur maître Erdogan, qui soutient l’organisation terroriste Hamas et ses actes de meurtre et d’atrocités« .

En début de semaine, le président turc Erdogan avait menacé d’intervenir en Israël, sans préciser la nature de cette éventuelle opération.

« Nous devons être très forts pour qu’Israël ne puisse pas faire ces choses ridicules à la Palestine. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pourrions faire la même chose avec eux », avait affirmé le président Erdogan.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités