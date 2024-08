Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent Abed Al-Zeriei, le ministre de l’économie du Hamas

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que des avions de combat de l’armée de l’air ont éliminé hier à Gaza le terroriste Abed Al-Zeriei, ministre de l’économie du Hamas qui travaillait également dans le département de fabrication de l’aile militaire du groupe terroriste palestinien.

L’armée israélienne précise que ce département de production s’efforce de renforcer les capacités d’armement du Hamas, notamment en échangeant des informations avec d’autres organisations terroristes à travers le Moyen-Orient.

Tsahal indique aussi dans son communiqué que dans le cadre de ses fonctions, Abed Al-Zeriei a joué un rôle important dans la gestion de la prise de contrôle par le Hamas de l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et dans la gestion des marchés contrôlés par le Hamas. En outre, il était responsable de la distribution de carburant, de gaz et de fonds destinés aux opérations terroristes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités