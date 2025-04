Israël en guerre : Israël n’aurait pas envoyé de délégation au Caire pour poursuivre les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

Une source israélienne a déclaré aujourd’hui au Jerusalem Post qu’Israël n’a pas envoyé d’équipe de négociation au Caire pour poursuivre les négociations sur l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cette information intervient après que les médias arabes ont indiqué une délégation israélienne se serait rendue au Caire ces derniers jours.

Plus précisément, un haut responsable du Hamas a affirmé qu’une délégation de l’organisation terroriste palestinienne était arrivée au Caire, en Égypte, pour poursuivre les pourparlers de l’accord de cessez-le-feu. La délégation serait arrivée dimanche soir et aurait eu des entretiens mardi avec l’équipe de médiation des renseignements généraux égyptiens afin d’évaluer les récents développements.

Par ailleurs, la BBC a rapporté hier, que les médiateurs qataris et égyptiens ont soumis une nouvelle proposition pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Les termes de cette nouvelle proposition prévoient la libération de tous les otages, le retrait des forces de Tsahal dans la bande de Gaza ainsi qu’un cessez-le-feu durable de cinq à sept ans dans la région.

Néanmoins, Israël n’a pas encore commenté cette nouvelle proposition de cessez-le-feu au moment de la publication.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités