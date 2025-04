Video: Les Pro Palestiniens provoquent les juifs de France à Belleville, demain Sarcelles, Levallois , Vincennes, Saint Paul etc.. que font nos responsables communautaires

Des manifestations pro-palestiniennes se déroulent dans les rues de Paris, où se trouve la communauté juive. Ces événements semblent provocateurs, et il est difficile de comprendre comment des personnes prônant, le soutien aux terroristes du Hamas, la charia peuvent manifester en France aujourd’hui.

Pourquoi nos responsables n’interviennent-ils pas pour mettre fin à cette situation ?

Attendons-nous encore des affrontements entre juifs et musulmans, jusqu’à ce qu’un drame se produise ?

Agissez, bon sang !

Qu’est-ce qui vous empêche de réagir ?

Il est important de préciser que mon opinion est claire : je ne blâme pas les pro-palestiniens, pour leur comportement, ils défendent leur cause de détruire d’Israel , car nous ne faisons rien pour nous opposer à cela. Il n’y a aucune résistance.

Alors, laissons faire, les Judenrat le Conseil juif ( Elie Korshia Président du Consistoire de France , ou Bien le Grand Rabbin de France Haim Korsia etc …..) nous protègent, mais pour ma part, j’ai pris mes distances avec ceux que j’appelle les dhimmis au pouvoir.

Vous les connaissez, ce sont les mêmes qu’on désigne sous le nom d’alésiens, les fantômes.

Il y a trois jours, ces manifestations avait eu lieu à Belleville, demain à Saint-Paul, Levallois, Sarcelles, Créteil, Vincennes etc et pourquoi pas devant les Synagogues le Shabath qui sait, nous ne sommes plus respectés, grâces à nos responsables communautaire, car ils ont peurs… …… Il est temps d’ouvrir les yeux.

Réveillez-vous, Juifs de France ! Appelons ceux qui prétendent nous représenter à remettre leurs mandats à des personnes dignes de ce nom.

Am Isral Hai

Alain SAYADA