Israël en guerre : le Hamas aurait accepté de céder le contrôle de Gaza et de restituer tous les otages pour mettre fin à la guerre

Selon des informations rapportées par le média saoudien Al Arabiya Al Hadath, le Hamas aurait exprimé sa volonté de se retirer du gouvernement de la bande de Gaza, ainsi que de remettre tous les otages restants dans le cadre d’un accord pour mettre fin à la guerre qui permettrait une « trêve à long terme » avec Israël.

Al Arabiya Al Hadath indique également que le premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, devrait transmettre le message du Hamas lors de sa prochaine rencontre avec l’envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani prévoit aussi de reprendre les négociations indirectes entre Israël et le Hamas concernant la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu, étant donné que le négociateur en chef du Qatar, Mohammed al-Khulaifi, a récemment exprimé sa frustration face au manque de progrès et à la « lenteur du processus de négociation ».

Cette information de la chaîne de télévision saoudienne intervient après que le groupe terroriste palestinien a dernièrement rejeté la proposition d’Israël de libérer 10 otages israéliens en échange de 45 jours de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

« Nous n’accepterons pas d’accords partiels qui servent l’agenda politique de Benjamin Netanyahu. Les accords partiels de Netanyahu servent de couverture à son programme visant à poursuivre l’extermination, même au prix du sacrifice de ses prisonniers« , avait déclaré dans un communiqué le chef de l’équipe de négociation du Hamas, Khalil al-Hayya.

Samedi soir, à l’issue de la fin des fêtes de Pessah, le premier ministre israélien, Benjamin Netanayhu, a réagi dans une allocution télévisée au refus du Hamas de la proposition israélienne de cessez-le-feu, affirmant qu’il avait ordonné « à Tsahal d’accroître la pression et le rythme des attaques sur le terrain » contre le groupe islamique palestinien dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités