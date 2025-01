Israël en guerre : Israël pourrait frapper l’aéroport de Beyrouth si des fonds iraniens parvenaient au Hezbollah

Selon les informations du média saoudien Al-Arabiya, l’État Israël envisageait de bombarder l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth au cas où les fonds transportés sur un vol iranien Mahan Air auraient été transférés au Hezbollah.

Cette information fait suite à un rapport publié plus tôt aujourd’hui par le média saoudien Al Hadath, citant des sources occidentales, selon lequel la République islamique iranienne prévoyait de transférer des millions de dollars au Hezbollah aujourd’hui via un vol Mahan Air de Téhéran à la capitale libanaise.

Par ailleurs, la semaine dernière, le journal libanais An-Nahar a rapporté qu’une délégation iranienne à bord d’un vol de la compagnie iranienne Mahan Air en provenance de Téhéran avait atterri à l’aéroport de Beyrouth et avait tenté d’empêcher les responsables de la sécurité libanaise de fouiller l’avion.

An-Nahar a ajouté que l’aéroport de Beyrouth avait été placé en état d’alerte suite à des informations selon lesquelles le vol pourrait transporter des fonds destinés au Hezbollah.

Le 27 novembre 2024, Israël et le Liban ont signé un accord de cessez-le-feu de 60 jours visant à mettre fin à la guerre entre l’État hébreu et le Hezbollah qui a commencé le 8 octobre 2023.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 99 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités