Israël en guerre : un général iranien admet que l’Iran a subi une défaite cuisante en Syrie avec la chute de Bachar al-Assad

Selon les informations du New York Times, le général de brigade iranien Behrouz Esbati a déclaré dans un discours prononcé la semaine dernière à Téhéran, que La République islamique iranienne a subi une défaite importante en Syrie après le renversement du régime de l’ancien président syrien Bachar al-Assad.

« Nous avons été vaincus et très lourdement vaincus, nous avons pris un coup très dur, et cela a été très difficile. Je ne considère pas la perte de la Syrie comme quelque chose dont je puisse être fier« , a affirmé Behrouz Esbati dans son discours.

Le général iranien a également indiqué qu’avant la chute de Bachar al-Assad, les relations de l’Iran avec le président syrien étaient tendues, en raison du fait que Bachar al-Assad n’avait pas permis aux groupes terroristes mandatés par l’Iran d’attaquer Israël depuis son territoire après le massacre du 7 octobre.

Il a aussi indiqué que la République islamique avait soumis à Bachar al-Assad des plans détaillant la manière dont elle pourrait utiliser ses ressources militaires depuis la Syrie pour attaquer l’État d’Israël.

En outre, Behrouz Esbati a souligné que l’Iran continuerait à opérer depuis la Syrie.

« Nous pouvons activer tous les réseaux avec lesquels nous avons travaillé au fil des ans. Nous pouvons activer les couches sociales dans lesquelles nos hommes ont vécu pendant des années ; nous pouvons être actifs sur les réseaux sociaux et nous pouvons former des cellules de résistance« , a expliqué le général de brigade iranien.

Néanmoins, Un membre du CGRI (corps des gardiens de la révolution islamique iranienne), cité par le New York Times, a contredit ces commentaires, affirmant que la mise en œuvre de telles actions n’était pas aussi faisable que Behrouz Ebasti l’avait laissé entendre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 99 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités