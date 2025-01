Israël en guerre : l’État d’Israël souhaite que la Syrie soit divisée en régions provinciales

Selon les informations d’Israel Hayom, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a présidé une petite réunion ministérielle précédant une discussion à venir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a porté sur l’implication turque en Syrie.

Les discussions de la réunion ont porté sur l’évolution de la situation en Syrie, en particulier sur les préoccupations concernant le leader de facto du régime, le djihadiste Abu Mohammad al-Julani, et sur la sécurité des populations minoritaires druzes et kurdes dans la région.

Dans un effort pour renforcer la stabilité régionale, le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, Eli Cohen, a ensuite proposé, durant cette réunion, de convoquer une conférence internationale consacrée à la Syrie.

Eli Cohen a souligné que l’objectif principal de cette conférence sera de parvenir à sécuriser la frontière nord d’Israël tout en permettant des mesures de défense actives contre les menaces posées par les organisations rebelles opérant en dehors du cadre des accords de séparation des forces existants.

Les discussions ont également porté sur une initiative déjà étudiée – que les plus hauts responsables politiques et sécuritaires examinent depuis la chute du régime de Bachar al-Assad – qui propose de diviser la Syrie en régions provinciales (cantons) pour garantir la sécurité et les droits de tous les groupes ethniques syriens. Le ministre Eli Cohen a suggéré que cette proposition soit examinée lors de la conférence proposée.

Israel Hayom souligne que le principal défi reste que toute initiative associée à Israël se heurterait probablement à une résistance importante en Syrie, ce qui nécessiterait que ces discussions restent confidentielles.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, les forces de Tsahal ont repris le côté syrien du mont Hermon pour élargir la zone tampon démilitarisée située le long de la frontière syrienne. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que l’armée israélienne restera sur cette position jusqu’à la fin 2025.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 99 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités