Israël en guerre : le président de la Pologne souhaite que le gouvernement polonais n’exécute pas le mandat d’arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahu lors de sa visite à Auschwitz

Selon les informations de Bloomberg, le président polonais Andrzej Duda a demandé au gouvernement polonais de veiller à ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne risque pas, d’être arrêté suite au mandat d’arrêt émis par la CPI (Cour Pénale Internationale), s’il assistait au 80e anniversaire de la libération d’Auschwitz, qui aura lieu à la fin du mois.

Le site américain précise que le président polonais a écrit une lettre au premier ministre polonais Donald Tusk soulignant la nécessité que la visite de Benjamin Netanyahu se déroule sans heurts, en raison du caractère « exceptionnel » de l’événement.

Néanmoins, Bloomberg indique qu’Andrzej Duda a souvent été en désaccord avec le gouvernement polonais, suggérant que ce dernier pourrait ne pas coopérer avec la demande du président de la Pologne.

La Pologne, pays signataire de la CPI, est tenue de suivre le protocole et d’arrêter Benjamin Netanyahou s’il entrait sur son territoire. Les dirigeants polonais ont déjà déclaré que si Benjamin Netanyahou entrait dans le pays, ils exécuteraient le mandat d’arrêt.

Le mois dernier, les médias polonais avaient rapporté que Benjamin Netanyahu éviterait d’assister aux événements de fin janvier marquant le 80e anniversaire de la libération d’Auschwitz, craignant d’être arrêté en raison de l’engagement de la Pologne à respecter le mandat d’arrêt de la CPI.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 99 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités